***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.09.2022 17:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063597
BIST
17:523.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,00
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5218,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5218,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0766
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:52986,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,53
|Açılış
|: 986,48
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SARKY
|19,14
|116.668.242
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|34.727.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.170.333
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.689.193.818
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.569.472
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.368.519
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,13
|7.132.350.777
|% -5,09
|
|ISCTR
|8,74
|6.158.352.890
|% -4,59
|
|YKBNK
|7,21
|5.856.814.715
|% 1,84
|
|ASELS
|33,92
|5.732.693.871
|% 0,18
|
|GARAN
|21,72
|4.591.775.964
|% -9,35
|
|YKBNK
|7,21
|5.856.814.715
|% 1,84
|
|ISCTR
|8,74
|6.158.352.890
|% -4,59
|
|EKGYO
|4,35
|2.734.749.027
|% 9,30
|
|AKBNK
|12,13
|7.132.350.777
|% -5,09
|
|HALKB
|9,94
|2.689.193.818
|% -9,96
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2699
|18,2943
|% 0,16
|
|Euro
|18,3296
|18,3417
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8484
|20,9529
|% -0,20
|
|Frank
|18,9244
|19,0384
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,06
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|13,01
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.698
|6.777
|65,00
|
|Yarım
|3.264
|3.313
|32,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,19
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|1,29
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO