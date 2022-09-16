***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.09.2022 17:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063614
BIST
17:093.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 18,37
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:0918,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:0918,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:09982,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,32
|Açılış
|: 982,26
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
982,39
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GLBMD
|13,09
|29.561.856
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.310.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.189.037
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.799.460
|% 9,95
|
|NTHOL
|10,73
|22.603.668
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.441.391
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.367.279
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ASELS
|34,66
|5.287.395.599
|% 2,36
|
|GARAN
|22,26
|4.280.809.274
|% -7,10
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|EKGYO
|4,37
|2.690.577.764
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2847
|18,2895
|% 0,13
|
|Euro
|18,2803
|18,2889
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7843
|20,8885
|% -0,50
|
|Frank
|18,9148
|19,0288
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8521
|4,8764
|% 0,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|8,49
|
|Altın Gr.
|979
|979
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-73,00
|
|Tam
|6.657
|6.725
|13,00
|
|Yarım
|3.244
|3.287
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,02
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|0,60
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 643, 782 adet işlem
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17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 22 artarak (% 0.96 ) 3, 688
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17:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, IZFAS
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17:23XU100
Endeks 3, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 60, 209.00 milyon TL de
-
17:22AYDEM
Yüzde 4.92 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 563, 776 adet işlem