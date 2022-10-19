***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2022 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072868
BIST
15:513.895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 53,74
|Açılış
|: 3.851
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|Önceki Kapanış
|: 3.842
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3.917
En Düşük
3.844
15:5118,5969
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,7350
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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En Düşük
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15:5118,1952
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En Düşük
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15:51976,23
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 987,48
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995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GESAN
|149,60
|485.723.143
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|295.262.954
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|169.709.486
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.404.440
|% 9,99
|
|NIBAS
|10,69
|46.777.574
|% 9,98
|
|GLBMD
|11,17
|13.877.605
|% -6,61
|
|AKFGY
|4,15
|290.914.724
|% -6,32
|
|ODAS
|7,87
|4.824.849.636
|% -5,97
|
|SEGYO
|1,60
|154.040.341
|% -4,76
|
|KIMMR
|6,90
|7.138.489
|% -4,43
|
|ODAS
|7,87
|4.824.849.636
|% -5,97
|
|THYAO
|97,05
|4.693.458.794
|% -0,21
|
|YKBNK
|9,64
|3.861.459.208
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,59
|3.815.934.395
|% 3,31
|
|ISCTR
|9,94
|2.966.536.720
|% 4,96
|
|ODAS
|7,87
|4.824.849.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,64
|3.861.459.208
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,42
|1.515.870.075
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,94
|2.966.536.720
|% 4,96
|
|TSKB
|2,71
|674.116.843
|% 1,88
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5920
|18,5969
|% 0,07
|
|Euro
|18,1873
|18,1952
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,8194
|20,9238
|% -0,77
|
|Frank
|18,4388
|18,5499
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% -0,06
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-17,73
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,12
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-42,00
|
|Tam
|6.641
|6.724
|-40,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|1,20
|