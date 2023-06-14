***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2023 15:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158659
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0792
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0745
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6160
En Düşük
25,2311
18:051.482,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.482,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|14,74
|1.321.484
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.356.276
|% 10,00
|
|BJKAS
|17,05
|183.731.044
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.366.794
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.053.681
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.222.280
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|916.271.022
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|26.947.921
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.533.274.124
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.113.816.181
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,10
|5.104.681.248
|% 2,98
|
|SASA
|54,95
|4.975.145.434
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.239.962.278
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,10
|5.104.681.248
|% 2,98
|
|ISCTR
|13,24
|4.239.962.278
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.113.816.181
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.838.253.549
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,57
|460.668.110
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5478
|23,5552
|% -0,32
|
|Euro
|25,5484
|25,5558
|% 0,30
|
|Sterlin
|29,7981
|29,9475
|% 0,27
|
|Frank
|26,1279
|26,2853
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2616
|6,2930
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|13,70
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.485
|7,83
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.798
|4.892
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.399
|2.446
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,22
|
|B. Petrol
|74,24
|74,24
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem