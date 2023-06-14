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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

14.06.2023 15:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158671


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BJKAS 17,05 183.816.465 % 10,00  
ONCSM 89,65 278.435.914 % 10,00  
SNPAM 14,74 1.330.711 % 10,00  
ISBTR 56.035,10 1.400.878 % 10,00  
IDEAS 31,68 28.357.607 % 10,00  
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Dolar 23,5335 23,5689 % -0,26  
Euro 25,5542 25,5738 % 0,37  
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Frank 26,1206 26,2779 % 0,43  
Riyal 6,2603 6,2917 % -0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 14,57  
Altın Gr. 1.482 1.482 5,63  
Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.791 4.885 -14,00  
Çeyrek 2.396 2.443 -6,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 0,40  
Gümüş Gr. 18,20 18,22 0,22  
B. Petrol 74,42 74,42 0,13  
Seans Raporu 18:05
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