***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarNKK fon kredi kullanımıAlınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgiİstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 14.500.000 TL % 16,15 14/06/2023 15/06/2023 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158679BIST