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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

14.07.2023 19:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

NKK Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 4.000.000 TL % 26,5 14/07/2023 17/07/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172451


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ELITE 21,56 126.806.278 % 10,00  
TUKAS 6,49 359.453.330 % 10,00  
ALCAR 645,70 165.241.745 % 10,00  
KRONT 26,84 92.497.417 % 10,00  
EDIP 12,98 150.587.848 % 10,00  
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Altın Gr. 1.648 1.648 6,22  
Cumhuriyet 10.950 11.116 -29,00  
Tam 10.621 10.844 61,00  
Yarım 5.311 5.447 30,00  
Çeyrek 2.664 2.724 16,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,07  
Gümüş Gr. 20,96 20,98 0,14  
B. Petrol 80,39 80,39 -0,97  
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