***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 15:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900118
BIST
15:241.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:247,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0697
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:249,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:24441,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,94
|Açılış
|: 441,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FROTO
|148,50
|216.213.407
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.451.288
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.925.590
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,50
|2.592.234.325
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|833.063.221
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,07
|763.397.446
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|516.843.980
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|435.231.070
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|673.061.927
|% 0,95
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4371
|7,4414
|% 0,92
|
|Euro
|9,0523
|9,0603
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9919
|10,0420
|% 0,21
|
|Frank
|8,3209
|8,3710
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,91
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
15:22
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15:36BTCIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 405 adet işlem
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15:35OZGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 684, 755 adet işlem
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15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
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15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.28 ) 1, 387
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15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, CMENT, YESIL, ISBIR, TACTR, ARTI, INTEM, CMBTN, IZFAS, FROTO