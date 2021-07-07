***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947614
BIST
14:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:228,6773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:2210,2644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:22504,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,42
|Açılış
|: 504,37
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TUREX
|10,52
|19.338.685
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,90
|22.396.237
|% 8,57
|
|AGYO
|2,24
|26.179.489
|% 7,18
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|731.352.164
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.065.187
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|384.901.932
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,26
|383.325.089
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,03
|351.542.230
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,26
|383.325.089
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|161.537.523
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|731.352.164
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.065.187
|% 0,37
|
|GWIND
|3,79
|219.353.297
|% 1,34
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6722
|8,6758
|% -0,12
|
|Euro
|10,2546
|10,2594
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0318
|% 0,18
|
|Frank
|9,3663
|9,4227
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,03
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,26
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-2,35
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,13
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|
Seans Raporu
14:20
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