***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947615
BIST
14:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:228,6761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:2210,2638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:22504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,49
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TUREX
|10,52
|19.363.722
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,91
|22.636.720
|% 9,14
|
|AGYO
|2,26
|26.674.328
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|737.122.575
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.337.146
|% 0,37
|
|THYAO
|13,86
|385.154.981
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,26
|384.329.973
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|352.855.122
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|384.329.973
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|161.652.518
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|737.122.575
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|393.337.146
|% 0,37
|
|GWIND
|3,80
|219.482.163
|% 1,60
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6722
|8,6758
|% -0,12
|
|Euro
|10,2546
|10,2594
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9626
|12,0226
|% 0,10
|
|Frank
|9,3631
|9,4195
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,06
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,53
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,13
|
Seans Raporu
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