***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947622
BIST
15:161.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:168,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:1610,2684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:16503,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 503,93
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:16
|TUREX
|10,52
|19.603.936
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.097.663
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.774.750
|% 8,13
|
|SELVA
|7,01
|47.346.300
|% 8,01
|
|LOGO
|37,30
|87.407.993
|% 7,18
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|870.255.119
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,27
|436.795.910
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,06
|434.768.560
|% 2,02
|
|AKBNK
|5,38
|425.723.746
|% 0,19
|
|THYAO
|13,88
|409.884.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|436.795.910
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.846.491
|% -5,26
|
|GARAN
|8,77
|870.255.119
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,38
|425.723.746
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,06
|434.768.560
|% 2,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6771
|8,6805
|% -0,07
|
|Euro
|10,2657
|10,2684
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9590
|12,0190
|% 0,07
|
|Frank
|9,3559
|9,4123
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3041
|2,3157
|% -0,21
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,05
|