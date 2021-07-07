***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947612
BIST
16:561.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:568,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,6910
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:5610,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:56505,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,64
|Açılış
|: 505,58
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,65
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:56
|TUREX
|10,52
|19.844.623
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.209.079
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.264.274
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,12
|81.710.001
|% 9,54
|
|PRKAB
|12,80
|35.589.458
|% 8,84
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|1.043.452.921
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,15
|638.945.173
|% 3,32
|
|THYAO
|13,90
|615.025.566
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,36
|572.802.579
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|501.411.979
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|501.411.979
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|174.550.322
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|1.043.452.921
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|572.802.579
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,15
|638.945.173
|% 3,32
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6989
|8,7043
|% 0,21
|
|Euro
|10,2685
|10,2727
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9736
|12,0336
|% 0,19
|
|Frank
|9,3664
|9,4228
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% 0,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,90
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.331
|3.414
|4,91
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,38
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|0,14
|
Seans Raporu
16:56
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