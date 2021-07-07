***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947618
BIST
17:061.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:068,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7126
En Düşük
8,6528
17:0610,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:06504,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,85
|Açılış
|: 504,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TUREX
|10,52
|19.849.178
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,16
|83.878.823
|% 9,85
|
|IDGYO
|1,92
|25.218.132
|% 9,71
|
|KAPLM
|21,16
|8.677.989
|% 9,18
|
|AGYO
|2,28
|33.255.002
|% 9,09
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|1.085.973.395
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,18
|649.717.681
|% 3,76
|
|THYAO
|13,91
|624.460.732
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,38
|578.744.160
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|504.416.094
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|504.416.094
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|175.634.149
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|1.085.973.395
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|578.744.160
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,18
|649.717.681
|% 3,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7066
|8,7126
|% 0,30
|
|Euro
|10,2456
|10,2745
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9697
|12,0298
|% 0,16
|
|Frank
|9,3705
|9,4269
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% 0,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,12
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|2,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,15
|
Seans Raporu
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