***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 14:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947619
BIST
17:551.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:558,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5510,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:55505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,10
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TUREX
|10,52
|19.895.571
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|14.275.724
|% 9,91
|
|PRKAB
|12,91
|65.532.844
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.347.887
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|37.902.927
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,70
|1.305.470.046
|% 1,05
|
|THYAO
|13,90
|746.521.763
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,13
|711.860.265
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,36
|690.202.017
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|597.635.937
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|597.635.937
|% 2,25
|
|GARAN
|8,70
|1.305.470.046
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,25
|180.327.820
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,36
|690.202.017
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|711.860.265
|% 3,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6943
|8,6962
|% 0,12
|
|Euro
|10,2634
|10,2714
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9458
|12,0057
|% -0,04
|
|Frank
|9,3633
|9,4197
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% 0,17
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-1,43
|
Seans Raporu
17:55
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