***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048457
BIST
13:182.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,68
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:1817,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0609
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9400
En Düşük
17,8370
13:1818,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:181.004,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.004,34
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PRKAB
|29,04
|170.966.077
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.284.115
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|102.061.287
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,85
|15.724.147
|% -6,92
|
|FENER
|51,35
|196.654.073
|% -5,95
|
|ESCOM
|20,68
|20.817.083
|% -5,31
|
|KZBGY
|82,90
|56.654.484
|% -5,15
|
|THYAO
|50,45
|1.771.469.395
|% 1,51
|
|SISE
|21,56
|1.068.888.878
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,25
|730.701.884
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|663.058.304
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|536.153.068
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,25
|730.701.884
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|663.058.304
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,66
|210.141.341
|% 2,47
|
|TSKB
|2,60
|237.783.159
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|313.607.672
|% 1,90
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9317
|17,9400
|% 0,34
|
|Euro
|18,2574
|18,2863
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6982
|21,8070
|% 0,12
|
|Frank
|18,6149
|18,7271
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,29
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|8,93
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.717
|6.819
|86,00
|
|Tam
|6.741
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|