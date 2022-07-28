***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048459
BIST
12:242.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 22,06
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:2417,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9334
En Düşük
17,8370
12:2418,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0737
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:241.006,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.006,74
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:22
|LUKSK
|66,60
|15.168.232
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,74
|142.738.290
|% 8,86
|
|LIDFA
|9,83
|99.600.100
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|14.440.685
|% -6,84
|
|FENER
|51,05
|174.726.901
|% -6,50
|
|PEGYO
|2,17
|29.012.968
|% -5,65
|
|MIPAZ
|7,78
|18.467.191
|% -4,31
|
|THYAO
|50,50
|1.644.267.518
|% 1,61
|
|SISE
|21,56
|1.006.759.645
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,25
|681.194.301
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,78
|627.872.926
|% -0,62
|
|EREGL
|27,44
|476.799.580
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,25
|681.194.301
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,78
|627.872.926
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,64
|191.454.520
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|225.648.236
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,21
|361.814.447
|% 1,56
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9277
|17,9299
|% 0,28
|
|Euro
|18,3174
|18,3432
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,7547
|21,8638
|% 0,38
|
|Frank
|18,6564
|18,7688
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7595
|4,7834
|% 0,27
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,50
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.758
|6.812
|21,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,09
|