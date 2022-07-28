***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048461
BIST
11:492.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:4917,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0556
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9347
En Düşük
17,8370
11:4918,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:491.005,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.005,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:47
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|CLEBI
|327,40
|84.682.907
|% 9,13
|
|KLRHO
|18,42
|24.708.475
|% 8,35
|
|LIDFA
|9,84
|93.213.658
|% -9,89
|
|MTRKS
|57,00
|9.405.535
|% -8,29
|
|FENER
|51,10
|160.863.364
|% -6,41
|
|PEGYO
|2,19
|25.393.261
|% -4,78
|
|MIPAZ
|7,82
|16.812.976
|% -3,81
|
|THYAO
|50,70
|1.442.004.380
|% 2,01
|
|SISE
|21,54
|933.316.071
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|598.567.671
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|586.341.315
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|434.301.100
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,25
|598.567.671
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|586.341.315
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|178.697.353
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|222.077.856
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,21
|346.095.496
|% 1,56
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9261
|17,9283
|% 0,28
|
|Euro
|18,3372
|18,3657
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,7738
|21,8830
|% 0,47
|
|Frank
|18,6355
|18,7478
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7578
|4,7817
|% 0,24
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.755
|6.825
|34,00
|
|Yarım
|3.291
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,24
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,64
|
Seans Raporu
11:47
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