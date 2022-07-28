***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048462
BIST
13:192.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,92
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:1917,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9394
En Düşük
17,8370
13:1918,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:191.004,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.004,02
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PRKAB
|29,04
|171.362.821
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.313.752
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|102.356.423
|% -9,98
|
|MTRKS
|58,00
|15.787.559
|% -6,68
|
|FENER
|51,25
|197.041.885
|% -6,14
|
|KZBGY
|83,00
|56.988.697
|% -5,03
|
|ESCOM
|20,80
|21.263.659
|% -4,76
|
|THYAO
|50,45
|1.773.252.205
|% 1,51
|
|SISE
|21,54
|1.075.198.973
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|730.947.303
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|666.137.822
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|537.232.793
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,25
|730.947.303
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|666.137.822
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,66
|210.627.306
|% 2,47
|
|TSKB
|2,60
|239.999.843
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|313.965.592
|% 1,90
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9311
|17,9394
|% 0,34
|
|Euro
|18,2641
|18,2901
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,6804
|21,7891
|% 0,04
|
|Frank
|18,6121
|18,7243
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,29
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.717
|6.819
|86,00
|
|Tam
|6.746
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|