***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048466
BIST
11:482.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,08
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:4817,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9361
En Düşük
17,8370
11:4818,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0815
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:481.006,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.006,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:48
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|CLEBI
|326,90
|85.384.922
|% 8,97
|
|VANGD
|4,45
|8.078.069
|% 8,54
|
|LIDFA
|9,83
|96.347.019
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,45
|9.610.402
|% -7,56
|
|FENER
|51,05
|161.074.414
|% -6,50
|
|PEGYO
|2,18
|25.653.938
|% -5,22
|
|MIPAZ
|7,81
|16.865.046
|% -3,94
|
|THYAO
|50,60
|1.500.308.447
|% 1,81
|
|SISE
|21,54
|940.974.495
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,23
|654.946.221
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,77
|586.645.039
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|438.238.955
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,23
|654.946.221
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,77
|586.645.039
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,64
|179.082.928
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|222.126.595
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,22
|347.179.977
|% 1,75
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9219
|17,9361
|% 0,32
|
|Euro
|18,3293
|18,3558
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,7773
|21,8866
|% 0,49
|
|Frank
|18,6363
|18,7486
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7580
|4,7819
|% 0,24
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.753
|6.822
|31,00
|
|Yarım
|3.290
|3.335
|15,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,64
|
Seans Raporu
11:48
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