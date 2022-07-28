***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048471
BIST
11:392.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,46
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
11:3917,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9313
En Düşük
17,8370
11:3918,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1020
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
11:391.005,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.005,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler11:39
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|KLRHO
|18,42
|24.169.481
|% 8,35
|
|VANGD
|4,43
|7.693.545
|% 8,05
|
|LIDFA
|9,83
|81.523.582
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,50
|9.405.535
|% -7,48
|
|FENER
|51,15
|155.562.313
|% -6,32
|
|MIPAZ
|7,78
|15.148.895
|% -4,31
|
|USAK
|2,16
|16.054.569
|% -3,14
|
|THYAO
|50,55
|1.387.063.896
|% 1,71
|
|SISE
|21,54
|917.823.433
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,76
|584.136.340
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,23
|563.136.775
|% 0,31
|
|EREGL
|27,46
|422.952.434
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,23
|563.136.775
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,76
|584.136.340
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|172.991.935
|% 1,23
|
|TSKB
|2,60
|221.511.126
|% -0,76
|
|ISCTR
|5,23
|341.387.463
|% 1,95
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9168
|17,9313
|% 0,29
|
|Euro
|18,3506
|18,3763
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7667
|21,8758
|% 0,44
|
|Frank
|18,6275
|18,7397
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7573
|4,7812
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.755
|6.825
|34,00
|
|Yarım
|3.291
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,24
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,64
|