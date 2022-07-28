***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048472
BIST
12:112.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,41
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:1117,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9334
En Düşük
17,8370
12:1118,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:111.006,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.006,02
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:09
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|CLEBI
|327,50
|93.943.761
|% 9,17
|
|LUKSK
|66,10
|13.424.394
|% 9,17
|
|LIDFA
|9,83
|98.554.326
|% -9,98
|
|FENER
|50,75
|169.073.785
|% -7,05
|
|MTRKS
|57,80
|13.360.829
|% -7,00
|
|PEGYO
|2,17
|28.289.805
|% -5,65
|
|MIPAZ
|7,82
|17.406.923
|% -3,81
|
|THYAO
|50,55
|1.616.880.617
|% 1,71
|
|SISE
|21,56
|981.297.030
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,25
|680.281.727
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|593.398.331
|% -1,04
|
|EREGL
|27,44
|466.636.977
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,25
|680.281.727
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|593.398.331
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|180.749.383
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|223.302.957
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,20
|359.052.445
|% 1,36
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9324
|% 0,30
|
|Euro
|18,3318
|18,3615
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,7703
|21,8795
|% 0,46
|
|Frank
|18,6473
|18,7596
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7591
|4,7830
|% 0,27
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.753
|6.814
|23,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|11,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,67
|
Seans Raporu
12:09
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