***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048463
BIST
13:432.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,38
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:4317,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9397
En Düşük
17,8370
13:4318,2309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0434
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:431.004,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.004,06
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:43
|PRKAB
|29,04
|172.459.575
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.400.066
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|104.308.199
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|16.137.362
|% -6,84
|
|FENER
|51,10
|202.867.096
|% -6,41
|
|MIPAZ
|7,70
|22.500.670
|% -5,29
|
|UFUK
|75,00
|3.547.357
|% -5,06
|
|THYAO
|50,55
|1.811.273.558
|% 1,71
|
|SISE
|21,58
|1.119.305.540
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,24
|732.426.085
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|707.452.995
|% -0,83
|
|EREGL
|27,52
|562.571.837
|% 1,10
|
|EKGYO
|3,24
|732.426.085
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|707.452.995
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,66
|216.291.297
|% 2,47
|
|TSKB
|2,61
|249.667.178
|% -0,38
|
|HLGYO
|2,36
|217.373.891
|% 6,79
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9328
|17,9385
|% 0,33
|
|Euro
|18,1966
|18,2309
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,6974
|21,8062
|% 0,12
|
|Frank
|18,6038
|18,7159
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7611
|4,7850
|% 0,31
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.743
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,01
|