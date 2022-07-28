***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048465
BIST
13:472.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,75
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:4717,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9426
En Düşük
17,8370
13:4718,2446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0297
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:471.002,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.002,55
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:47
|LUKSK
|66,60
|16.408.591
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|34.291.323
|% 9,92
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|104.723.418
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,85
|16.184.430
|% -6,92
|
|FENER
|51,15
|203.648.990
|% -6,32
|
|MIPAZ
|7,69
|22.713.346
|% -5,41
|
|UFUK
|74,90
|3.675.079
|% -5,19
|
|THYAO
|50,50
|1.815.443.017
|% 1,61
|
|SISE
|21,58
|1.123.053.167
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,24
|733.056.173
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|708.519.610
|% -0,83
|
|EREGL
|27,54
|568.521.230
|% 1,18
|
|EKGYO
|3,24
|733.056.173
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,77
|708.519.610
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|216.828.342
|% 1,85
|
|TSKB
|2,62
|260.538.608
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,34
|225.687.309
|% 5,88
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9343
|17,9426
|% 0,36
|
|Euro
|18,2137
|18,2446
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,6606
|21,7692
|% -0,05
|
|Frank
|18,5785
|18,6905
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7598
|4,7837
|% 0,28
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.743
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,01
|