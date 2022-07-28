***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048470
BIST
13:402.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,16
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:4017,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9397
En Düşük
17,8370
13:4018,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0386
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:401.003,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.003,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:40
|PRKAB
|29,04
|172.131.365
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.385.614
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|29.467.809
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|103.844.488
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,85
|16.136.262
|% -6,92
|
|FENER
|51,05
|202.057.041
|% -6,50
|
|MIPAZ
|7,70
|22.457.865
|% -5,29
|
|ESCOM
|20,96
|22.854.805
|% -4,03
|
|THYAO
|50,50
|1.804.807.362
|% 1,61
|
|SISE
|21,56
|1.115.327.666
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,25
|731.763.420
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|706.200.756
|% -0,83
|
|EREGL
|27,50
|555.128.118
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,25
|731.763.420
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|706.200.756
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|214.121.860
|% 1,85
|
|TSKB
|2,60
|245.156.375
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,36
|216.885.475
|% 6,79
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9314
|17,9354
|% 0,31
|
|Euro
|18,2035
|18,2357
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,6986
|21,8074
|% 0,13
|
|Frank
|18,6089
|18,7211
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,29
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.746
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,20
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,00
|