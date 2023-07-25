***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
25.07.2023 18:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYA Fon 2023 yılı 1. dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175116
BIST
'
18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0307
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0335
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.700,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9021
|26,9179
|% -0,09
|
|Euro
|29,7325
|29,7954
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,5467
|34,7200
|% 0,16
|
|Frank
|31,0136
|31,2005
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|8,89
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|4,87
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.077
|11.193
|39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.622
|19,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,25
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
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17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
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17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem