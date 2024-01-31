***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 15:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı 2. dönem Performans sunum raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244510
BIST
'
15:518.473
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,35
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5130,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 30,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5132,9290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:511.990,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.990,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EGPRO
|182,60
|112.211.439
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.741.340
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.065.684
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.451.789
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.316.282
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|367.856.922
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.544.431.006
|% -0,92
|
|BINHO
|549,00
|2.608.494.558
|% 4,37
|
|CATES
|83,25
|2.461.565.793
|% -5,40
|
|MIATK
|43,32
|2.234.876.628
|% 3,59
|
|EREGL
|43,30
|2.193.635.916
|% -0,09
|
|EKGYO
|9,98
|1.484.834.656
|% -1,67
|
|ZOREN
|4,68
|526.014.979
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,28
|2.034.980.234
|% -1,33
|
|TSPOR
|1,58
|118.545.241
|% 1,94
|
|YKBNK
|21,68
|1.599.090.563
|% 0,46
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3537
|30,3600
|% 0,03
|
|Euro
|32,9212
|32,9290
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,3952
|38,5878
|% -0,04
|
|Frank
|35,0313
|35,2423
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0706
|8,1110
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|