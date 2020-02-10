***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817955
BIST
14:58120.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -739,32
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:586,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
14:586,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
14:58304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.708.430
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,68
|482.659.438
|% 16,09
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.407
|% 14,65
|
|DESA
|5,84
|32.500.183
|% 13,62
|
|RYGYO
|11,71
|138.825.492
|% 13,25
|
|DOKTA
|47,30
|50.971.512
|% -13,13
|
|LINK
|29,50
|2.614.110
|% -11,41
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,80
|6.413.824
|% -8,22
|
|THYAO
|14,38
|1.031.805.911
|% -0,62
|
|TSPOR
|3,68
|482.659.438
|% 16,09
|
|SASA
|9,65
|302.352.663
|% 4,66
|
|GARAN
|11,91
|259.008.419
|% -0,50
|
|SISE
|5,53
|241.980.718
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|218.923.162
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,68
|482.659.438
|% 16,09
|
|EKGYO
|1,68
|219.647.054
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,62
|186.914.192
|% 8,00
|
|GUSGR
|2,80
|239.520.286
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7574
|7,7963
|% 0,37
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,59
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.003
|2.053
|2,31
|
|Yarım
|968
|993
|1,12
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|-0,18
|
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