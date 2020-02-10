***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817958
BIST
15:06120.305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -710,01
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:066,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:066,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:06304,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 304,33
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.715.219
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.410
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|32.682.705
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,77
|139.285.004
|% 13,83
|
|DOKTA
|47,50
|51.211.981
|% -12,76
|
|LINK
|29,48
|2.631.839
|% -11,47
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,72
|6.417.139
|% -8,49
|
|THYAO
|14,40
|1.042.005.010
|% -0,48
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|SASA
|9,64
|305.835.490
|% 4,56
|
|GARAN
|11,92
|261.241.742
|% -0,42
|
|SISE
|5,54
|244.584.089
|% 0,18
|
|IHLGM
|1,31
|219.129.721
|% 6,50
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|EKGYO
|1,68
|221.807.270
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,63
|187.447.055
|% 8,67
|
|GUSGR
|2,80
|240.798.990
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7489
|7,7877
|% 0,26
|
|Frank
|6,1275
|6,1645
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5993
|1,6073
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,99
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,89
|
|Yarım
|969
|994
|1,88
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
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