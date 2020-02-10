***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:30
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817959
BIST
14:46120.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -630,83
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:466,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
14:466,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
14:46304,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 304,22
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,22
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.682.618
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,67
|473.628.133
|% 15,77
|
|SAYAS
|3,13
|3.880.142
|% 14,65
|
|DESA
|5,85
|32.360.090
|% 13,81
|
|RYGYO
|11,70
|137.914.330
|% 13,15
|
|DOKTA
|47,84
|50.440.289
|% -12,14
|
|LINK
|29,88
|2.600.811
|% -10,27
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,00
|602.520
|% -9,37
|
|GYHOL
|26,78
|6.352.337
|% -8,29
|
|THYAO
|14,39
|1.019.292.549
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,67
|473.628.133
|% 15,77
|
|SASA
|9,64
|296.441.712
|% 4,56
|
|GARAN
|11,90
|253.304.468
|% -0,58
|
|GUSGR
|2,80
|238.284.945
|% -1,06
|
|IHLGM
|1,30
|213.804.214
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,67
|473.628.133
|% 15,77
|
|EKGYO
|1,69
|219.389.328
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,61
|185.187.778
|% 7,33
|
|GUSGR
|2,80
|238.284.945
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7539
|7,7928
|% 0,32
|
|Frank
|6,1306
|6,1676
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5993
|1,6073
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,25
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.002
|2.052
|1,76
|
|Yarım
|968
|993
|0,85
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|-0,18
|