***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 14:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824147
BIST
15:03112.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.223,50
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:036,0859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:036,7812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0447
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:03321,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,77
|Açılış
|: 321,65
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,07
|12.252.752
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.936
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,14
|23.466.383
|% 12,95
|
|TKNSA
|9,03
|230.498.883
|% 11,90
|
|CRFSA
|7,61
|66.263.629
|% 10,77
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|AVGYO
|1,99
|118.658.910
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.148.404
|% -5,06
|
|ASELS
|31,14
|1.059.112.906
|% 2,17
|
|THYAO
|11,96
|718.522.078
|% -2,13
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|GARAN
|10,49
|402.812.861
|% 2,94
|
|HALKB
|6,48
|300.652.841
|% -0,15
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|ODAS
|2,17
|245.166.304
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,59
|260.945.384
|% 1,17
|
|ADESE
|1,53
|150.672.417
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,50
|139.539.444
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7467
|7,7856
|% -0,58
|
|Frank
|6,3263
|6,3644
|% -0,53
|
|Riyal
|1,6140
|1,6221
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|10,96
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,30
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,14
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|52,48
|52,48
|0,62
|