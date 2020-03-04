***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 14:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824148
BIST
15:28112.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.358,23
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:286,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:286,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:28322,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,16
|Açılış
|: 322,04
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,24
|25.842.471
|% 16,55
|
|OZBAL
|2,07
|12.453.848
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.387.427
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,13
|267.616.277
|% 13,14
|
|CRFSA
|7,66
|85.936.418
|% 11,50
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,00
|119.921.517
|% -4,76
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|ASELS
|30,98
|1.096.254.051
|% 1,64
|
|THYAO
|11,97
|739.313.221
|% -2,05
|
|KARSN
|1,93
|484.650.434
|% 1,58
|
|GARAN
|10,52
|417.567.369
|% 3,24
|
|HALKB
|6,47
|303.919.034
|% -0,31
|
|KARSN
|1,93
|484.650.434
|% 1,58
|
|ODAS
|2,16
|246.191.824
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,59
|266.575.992
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,50
|153.296.145
|% 0,67
|
|ADESE
|1,53
|152.091.815
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7784
|7,8174
|% -0,18
|
|Frank
|6,3349
|6,3730
|% -0,40
|
|Riyal
|1,6175
|1,6256
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,84
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.127
|2.180
|37,23
|
|Yarım
|1.028
|1.055
|18,21
|
|Çeyrek
|516
|527
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,87
|