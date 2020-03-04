***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 14:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824152
BIST
15:10112.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.303,36
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:106,0895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:106,7824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0435
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:10322,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,20
|Açılış
|: 322,08
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,07
|12.335.394
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.942
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,23
|243.294.782
|% 14,37
|
|YKGYO
|3,17
|24.137.866
|% 14,03
|
|CRFSA
|7,75
|76.961.186
|% 12,81
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.188.222
|% -5,06
|
|AVGYO
|2,00
|119.041.868
|% -4,76
|
|ASELS
|31,08
|1.069.039.954
|% 1,97
|
|THYAO
|11,95
|726.405.072
|% -2,21
|
|KARSN
|1,94
|482.261.373
|% 2,11
|
|GARAN
|10,49
|403.882.026
|% 2,94
|
|HALKB
|6,48
|301.330.106
|% -0,15
|
|KARSN
|1,94
|482.261.373
|% 2,11
|
|ODAS
|2,16
|245.468.792
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,59
|264.282.119
|% 1,17
|
|ADESE
|1,52
|151.012.796
|% -2,56
|
|EKGYO
|1,51
|139.553.091
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8024
|% -0,37
|
|Frank
|6,3364
|6,3746
|% -0,38
|
|Riyal
|1,6161
|1,6242
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|9,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|27,75
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|13,42
|
|Çeyrek
|513
|525
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,52
|52,52
|0,66
|