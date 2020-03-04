***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 14:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824153
BIST
15:12112.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.364,90
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:126,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0152
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:126,7791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0468
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:12321,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,70
|Açılış
|: 321,72
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,23
|24.749.284
|% 16,19
|
|OZBAL
|2,07
|12.376.714
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.386.539
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,15
|255.638.940
|% 13,38
|
|CRFSA
|7,71
|80.661.297
|% 12,23
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.240.514
|% -5,06
|
|AVGYO
|2,00
|119.282.145
|% -4,76
|
|ASELS
|31,12
|1.074.217.214
|% 2,10
|
|THYAO
|11,98
|732.013.214
|% -1,96
|
|KARSN
|1,94
|483.323.090
|% 2,11
|
|GARAN
|10,50
|406.307.820
|% 3,04
|
|HALKB
|6,48
|302.512.684
|% -0,15
|
|KARSN
|1,94
|483.323.090
|% 2,11
|
|ODAS
|2,17
|245.735.208
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,60
|265.644.649
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,51
|152.774.590
|% 1,34
|
|ADESE
|1,53
|151.437.249
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7637
|7,8026
|% -0,37
|
|Frank
|6,3311
|6,3693
|% -0,46
|
|Riyal
|1,6158
|1,6239
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|9,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|27,75
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|13,42
|
|Çeyrek
|513
|525
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,52
|52,52
|0,66
|