***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2020 14:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824151
BIST
17:54111.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -172,17
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:546,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:546,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0518
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:54322,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,14
|Açılış
|: 321,83
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.521.033
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.431.777
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.572.721
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.800.009
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,16
|9.433.853
|% -8,86
|
|GYHOL
|20,34
|5.323.426
|% -6,87
|
|PGSUS
|52,30
|132.215.603
|% -6,69
|
|AVGYO
|1,96
|134.608.152
|% -6,67
|
|ASELS
|29,86
|1.731.405.581
|% -2,03
|
|THYAO
|11,80
|1.049.948.177
|% -3,44
|
|GARAN
|10,41
|625.686.494
|% 2,16
|
|KARSN
|1,93
|581.574.216
|% 1,58
|
|HALKB
|6,30
|421.449.523
|% -2,93
|
|KARSN
|1,93
|581.574.216
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|363.771.053
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,48
|215.797.182
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,57
|352.247.703
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|179.819.002
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7903
|7,8294
|% -0,02
|
|Frank
|6,3496
|6,3879
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6196
|1,6277
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,89
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,76
|52,76
|0,90
|
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