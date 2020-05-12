***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2020 12:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844376
BIST
12:0998.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 848,59
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.726
En Düşük
97.740
12:097,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0427
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:097,6095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:09385,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,49
|Açılış
|: 385,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.522.898
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|PINSU
|5,80
|4.344.129
|% -7,20
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|ERSU
|4,76
|5.125.031
|% -5,93
|
|KRDMA
|2,75
|45.145.848
|% -5,50
|
|PETUN
|18,89
|15.441.070
|% -5,46
|
|ECILC
|5,29
|381.260.315
|% 7,30
|
|ALKIM
|15,92
|295.333.315
|% 9,87
|
|ISFIN
|3,80
|284.657.185
|% -2,56
|
|PETKM
|3,66
|257.602.068
|% -2,14
|
|KRDMD
|2,40
|247.883.492
|% 2,13
|
|IHLGM
|1,19
|162.205.145
|% -1,65
|
|CEMAS
|1,08
|91.851.288
|% 2,86
|
|ODAS
|1,84
|138.605.426
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,27
|65.950.161
|% 2,42
|
|ADESE
|1,50
|59.086.240
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6333
|8,6766
|% -0,73
|
|Frank
|7,2020
|7,2454
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8656
|1,8749
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,60
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.524
|-13,50
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-13,90
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,32
|