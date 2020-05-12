***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2020 12:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844377
BIST
12:2098.662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 870,22
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.726
En Düşük
97.740
12:207,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0418
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:207,6115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:20385,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,48
|Açılış
|: 385,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.531.439
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,77
|47.300.538
|% -4,81
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|92.932
|% -4,26
|
|ECILC
|5,31
|403.214.529
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,81
|323.789.618
|% -2,31
|
|ALKIM
|15,93
|309.049.788
|% 9,94
|
|PETKM
|3,66
|260.444.738
|% -2,14
|
|KRDMD
|2,40
|251.239.954
|% 2,13
|
|IHLGM
|1,19
|165.736.733
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,60
|66.170.102
|% 5,26
|
|KRDMD
|2,40
|251.239.954
|% 2,13
|
|CEMAS
|1,08
|92.463.455
|% 2,86
|
|ISFIN
|3,81
|323.789.618
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% -0,62
|
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.523
|-14,40
|
|Tam
|2.553
|2.589
|-14,80
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,20
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,94
|29,94
|0,31
|