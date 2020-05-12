***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2020 12:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844378
BIST
12:4198.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 823,01
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:417,0307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:417,6124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:41385,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 385,34
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.710
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,74
|48.885.075
|% -5,84
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|92.932
|% -4,26
|
|ECILC
|5,33
|419.044.274
|% 8,11
|
|ISFIN
|3,78
|348.078.550
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.728.740
|% 9,94
|
|MGROS
|33,30
|276.040.888
|% 5,38
|
|PETKM
|3,67
|265.431.668
|% -1,87
|
|IHLGM
|1,18
|169.554.257
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,61
|67.521.292
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|252.657.374
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|348.078.550
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,07
|93.900.700
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6427
|8,6861
|% -0,62
|
|Frank
|7,2049
|7,2483
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,96
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.524
|-13,50
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-13,90
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,46
|