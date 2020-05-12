***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2020 12:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844380
BIST
12:3298.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 842,24
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:327,0323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:327,6121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:32385,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 385,16
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.548
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|47.954.162
|% -5,50
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|ERSU
|4,84
|6.154.371
|% -4,35
|
|SEYKM
|11,03
|19.180.320
|% -4,34
|
|ECILC
|5,31
|411.032.577
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.429.049
|% 9,94
|
|MGROS
|33,28
|273.387.381
|% 5,32
|
|PETKM
|3,66
|264.599.705
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,19
|167.341.958
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.356.686
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|252.262.841
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|93.601.592
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6413
|8,6846
|% -0,64
|
|Frank
|7,2036
|7,2470
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8657
|1,8751
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,17
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,80
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,20
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-6,90
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
|