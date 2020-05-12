***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2020 12:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844381
BIST
15:0499.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.410,61
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.222
En Düşük
97.740
15:046,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0787
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:047,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:04382,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,51
|Açılış
|: 382,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.254.359
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.438.833
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|472.957.298
|% 1,71
|
|GARAN
|7,82
|427.899.783
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,78
|388.134.204
|% -3,08
|
|MGROS
|33,20
|385.432.518
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,19
|227.989.715
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|226.386.668
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.380.315
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.710.316
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|78.342.921
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6036
|8,6467
|% -1,07
|
|Frank
|7,1633
|7,2064
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8514
|1,8606
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
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