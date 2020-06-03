***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 21:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848902
BIST
12:26109.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 325,93
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:266,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0383
|Açılış
|: 6,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:267,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:26371,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,42
|Açılış
|: 371,35
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|204.212.444
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.041.676
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.693.286
|% -9,95
|
|THYAO
|12,61
|576.733.071
|% 0,64
|
|PETKM
|3,77
|487.309.302
|% 2,72
|
|GARAN
|8,18
|438.589.143
|% -0,49
|
|ASELS
|31,42
|268.856.094
|% -1,07
|
|GSRAY
|3,50
|242.694.251
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,65
|224.371.212
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|487.309.302
|% 2,72
|
|TSKB
|1,15
|125.856.344
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|120.243.020
|% 3,91
|
|MNDRS
|2,55
|204.212.444
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4458
|8,4882
|% -0,03
|
|Frank
|7,0221
|7,0644
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,72
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|15,30
|
|Tam
|2.482
|2.513
|15,70
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|7,60
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,17
|39,17
|-0,62
|