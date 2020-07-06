***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 13:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854926
BIST
14:16117.739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.990,94
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:166,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:167,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7767
En Düşük
7,7068
14:16392,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 392,14
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.714.903
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|29.704.423
|% 9,99
|
|NATEN
|24,36
|103.365.725
|% 9,93
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,25
|674.861.754
|% 2,85
|
|ODAS
|2,80
|655.143.443
|% 6,87
|
|SISE
|6,01
|634.180.986
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,83
|555.654.349
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,38
|540.387.932
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,83
|555.654.349
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|655.143.443
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,25
|674.861.754
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,71
|316.891.485
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,07
|376.656.828
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5552
|8,5981
|% 0,21
|
|Frank
|7,2614
|7,3051
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,17
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.616
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|0,48
|