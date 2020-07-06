***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 13:02
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854931
BIST
14:54117.566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.817,58
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:546,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:547,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7813
En Düşük
7,7068
14:54392,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 392,78
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,78
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.250.077
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.294.348
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|729.626.531
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|728.394.317
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,54
|705.583.642
|% 4,28
|
|SISE
|5,99
|660.465.662
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|571.685.788
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|571.685.788
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|728.394.317
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|729.626.531
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|336.338.765
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|386.016.504
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5676
|8,6106
|% 0,35
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-4,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|
Seans Raporu
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15:00XU100
Endeks 117, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 12, 649.00 milyon TL de