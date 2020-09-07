***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:23
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873630
BIST
15:191.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:197,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:198,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:19462,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 462,65
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:17
|HATEK
|13,09
|25.029.754
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.247.092
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.294.226
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,08
|3.061.447
|% -9,79
|
|FENER
|40,70
|714.720.543
|% 9,94
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|ADESE
|2,14
|263.413.142
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4547
|7,4588
|% 0,34
|
|Euro
|8,8134
|8,8238
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8306
|% -0,61
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|