***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 16:06
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879954
BIST
15:591.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:597,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:599,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:59484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,70
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:59
|UTPYA
|18,37
|10.467.316
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.732.020
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.052.839
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.927.825
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|643.184
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.559.227
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.084.145.814
|% 2,05
|
|SISE
|6,75
|981.114.718
|% 0,90
|
|ASELS
|18,20
|889.849.197
|% -1,94
|
|TUPRS
|82,20
|805.245.326
|% 2,43
|
|TKNSA
|9,35
|588.154.260
|% -4,00
|
|PETKM
|4,49
|1.084.145.814
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,69
|282.819.094
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,74
|429.557.211
|% 1,11
|
|SISE
|6,75
|981.114.718
|% 0,90
|
|USAK
|2,10
|284.630.747
|% 9,95
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9336
|7,9393
|% 0,73
|
|Euro
|9,3195
|9,3275
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2000
|10,2511
|% 0,44
|
|Frank
|8,5953
|8,6470
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,20
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,45
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
15:59
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16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.14 ) 1, 051
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YAPRK, DNISI, BRKO, AVOD, CEOEM, KERVN, ETYAT, VKING, PENGD
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16:12
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16:12
UZERB, KERVN, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:12
KENT, DARDL, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında