***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.12.2020 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892775
BIST
13:471.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:477,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:479,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:47468,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,00
|Açılış
|: 468,84
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:47
|NIBAS
|82,50
|26.497.987
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.649.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|46.845.495
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.887.710
|% -6,90
|
|SELEC
|15,45
|62.980.475
|% -5,91
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|SAFKR
|12,60
|2.190.273
|% -5,26
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.316.899.197
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.043.098.043
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.074.148
|% -3,28
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9436
|7,9497
|% 0,75
|
|Euro
|9,6278
|9,6382
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4648
|10,5173
|% 0,01
|
|Frank
|8,9020
|8,9556
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1110
|2,1216
|% 0,63
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|