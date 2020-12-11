***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.12.2020 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892777
BIST
14:121.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
14:127,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
14:129,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
14:12467,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,73
|Açılış
|: 467,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler14:10
|NIBAS
|82,50
|27.083.115
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.876.396
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|48.729.573
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|79.138.947
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.719.581
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|MTRYO
|2,43
|5.213.648
|% -6,90
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,39
|64.497.970
|% -6,27
|
|SISE
|7,13
|1.919.429.188
|% -0,42
|
|GARAN
|9,36
|1.398.014.681
|% -1,47
|
|PETKM
|4,82
|1.152.976.599
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,20
|1.082.123.612
|% 2,61
|
|DOHOL
|3,12
|1.010.477.271
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.010.477.271
|% 2,30
|
|SISE
|7,13
|1.919.429.188
|% -0,42
|
|ODAS
|3,66
|934.471.019
|% -5,67
|
|PETKM
|4,82
|1.152.976.599
|% 2,12
|
|TSKB
|1,76
|414.653.846
|% -3,83
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9260
|7,9336
|% 0,55
|
|Euro
|9,6068
|9,6127
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4451
|10,4975
|% -0,18
|
|Frank
|8,9037
|8,9573
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1120
|2,1226
|% 0,67
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-5,63
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.083
|3.163
|10,43
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,05
|
|Çeyrek
|747
|765
|2,52
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,16
|50,16
|-0,09
|