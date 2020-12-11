***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.12.2020 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892778
BIST
13:591.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:597,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:599,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:59468,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,52
|Açılış
|: 468,36
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:59
|NIBAS
|82,50
|26.889.820
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.731.389
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|912.859
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.071.571
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|MTRYO
|2,43
|5.052.910
|% -6,90
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,48
|63.717.109
|% -5,72
|
|SISE
|7,14
|1.902.709.351
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.377.260.299
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.142.614.231
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.055.512.916
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|996.894.871
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|996.894.871
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.902.709.351
|% -0,28
|
|ODAS
|3,66
|922.299.265
|% -5,67
|
|PETKM
|4,83
|1.142.614.231
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|411.555.240
|% -3,28
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9302
|7,9368
|% 0,59
|
|Euro
|9,6173
|9,6258
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4683
|10,5208
|% 0,04
|
|Frank
|8,9002
|8,9538
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,68
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|