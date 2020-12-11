***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.12.2020 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892776
BIST
17:081.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:087,8437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0466
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8352
17:089,5164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0755
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5070
17:08465,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 465,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:06
|LINK
|56,65
|84.623.877
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.492.238
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.623
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.168.335
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|912.859
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|PKENT
|923,30
|961.452
|% -5,97
|
|GARAN
|9,58
|2.537.854.549
|% 0,84
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,20
|1.348.532.864
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|TSKB
|1,79
|590.663.737
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,99
|945.304.302
|% 1,70
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8364
|7,8433
|% -0,60
|
|Euro
|9,5058
|9,5187
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3418
|10,3937
|% -1,16
|
|Frank
|8,8124
|8,8654
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
|
Seans Raporu
17:06
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17:20SNPAM
Yüzde 4.64 oranında artışla 26.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 248 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 425.00 milyon TL de
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17:18ASUZU
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 422 adet işlem
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17:17CIMSA
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 715 adet işlem