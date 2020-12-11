***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.12.2020 11:33
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892780
BIST
17:111.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:117,8339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8318
17:119,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0877
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5010
17:11465,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:11
|LINK
|56,65
|87.635.919
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|56.219.991
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.816
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.176.204
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.649.235
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,37
|83.358.316
|% -6,39
|
|PKENT
|922,40
|987.230
|% -6,06
|
|GARAN
|9,56
|2.590.783.201
|% 0,63
|
|SISE
|7,21
|2.374.427.703
|% 0,70
|
|PETKM
|4,83
|1.441.891.467
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,30
|1.354.882.353
|% 3,74
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.779.976
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.779.976
|% 2,30
|
|TSKB
|1,78
|595.219.706
|% -2,73
|
|SISE
|7,21
|2.374.427.703
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,99
|947.544.279
|% 1,70
|
|PETKM
|4,83
|1.441.891.467
|% 2,33
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8298
|7,8339
|% -0,71
|
|Euro
|9,4979
|9,5042
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3353
|10,3871
|% -1,23
|
|Frank
|8,8016
|8,8546
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0898
|2,1003
|% -0,38
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|1,85
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-0,13
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-0,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|