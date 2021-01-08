***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 15:38
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898312
BIST
16:591.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,59
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:597,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:599,0046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:59446,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,40
|Açılış
|: 446,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INVEO
|58,30
|83.826.945
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.090.807
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.684.883
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,57
|2.692.266.618
|% -1,15
|
|KOZAL
|116,60
|2.251.096.638
|% 7,47
|
|GARAN
|10,77
|2.080.900.912
|% 2,38
|
|THYAO
|12,85
|1.337.617.337
|% 1,34
|
|SISE
|7,42
|1.224.772.513
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,57
|2.692.266.618
|% -1,15
|
|SKBNK
|1,61
|967.277.572
|% 3,87
|
|GARAN
|10,77
|2.080.900.912
|% 2,38
|
|PETKM
|5,24
|894.786.839
|% -0,19
|
|SISE
|7,42
|1.224.772.513
|% 0,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3379
|% -0,14
|
|Euro
|8,9948
|9,0046
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9717
|10,0217
|% 0,37
|
|Frank
|8,2882
|8,3381
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,08
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,50
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.945
|3.023
|-33,63
|
|Yarım
|1.423
|1.462
|-16,27
|
|Çeyrek
|714
|731
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
|